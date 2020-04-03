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قصة صور.. رجب بكار بطل صراع القطبين فى حظر كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رجب بكار نجم الجبهة اليمنى فى نادى بيراميدز أصبح بطل صراع قطبى الكرة المصرية الأهلى و الزملك فى حظر الوقاية من فيروس كورونا.

ويسعى كلا القطبين إلى التعاقد مع اللاعب لتدعيم مركز الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد، حيث أن الزمالك يحتاح اللاعب بالرغم من إبلاغ اللاعب ناديه رغبته فى اللعب إلى الأهلى.

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صراع جديد بين القطبين على اللاعب، خاصة بعد رحيل أحمد فتحى عن الأهلى وامتلاك الزمالك لحازم إمام إلى جانب الصاعد أحمد عيد.

وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز إن رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، ليعد بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي لاعب المصري والمنتخب الأولمبى حيث يفضل الاهلي حتي الآن ان يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري بينما فى القلعة البيضاء يتصدر الترشيحات حتى الآن عمر جابر ظهير بيراميدز الحالى والزمالك السابق.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب رجب بكار فى الصور التالية :
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