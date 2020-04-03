بعد إشادة مرتضى.. إبراهيم سعيد يرد على مقارنته مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر الأسبق، الشكر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الإشادة بقدراته، مؤكدا أنه كان يتمنى عدم مقارنته مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وكان مرتضى منصور قال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "TEN" أمس الخميس: "إبراهيم سعيد أحرف لاعب أنجبته مصر وقد محمد صلاح 100 مرة، لكنه مظلوم منذ أول يوم من ولادته".

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ورد إبراهيم سعيد على ثناء مرتضى منصور في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "شكرا للمستشار مرتضي منصور وحديثه عني بهذا الشكل".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "كنت أتمنى عدم المقارنة مع محمد صلاح، هو فخر مصر والعرب حقيقي وأفضل لاعب في تاريخ مصر".

وأتم إبراهيم سعيد قائلا: "شكرا على الإشادة والثقة".