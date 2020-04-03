عامر حسين لمصراوي: مستحيل تطبيق سيناريو بلجيكا في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق في اتحاد الكرة، على صعوبة تطبيق سيناريو بلجيكا في الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية بالأمس أن رابطة الدوري البلجيكي أوصت بإنهاء بطولة الدوري المحلي رغم تبقي جولة واحدة على نهاية المسابقة، وإعلان كلوب بروج بطلا لموسم 2019/2020.

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وقال عامر حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" من المستحيل تطبيق سيناريو بلجيكا باعتماد نتائج الدور اللي الأول، لأنه الدور الاول لم يكتمل أيضا كذلك، والمفروض ألا يتم طرح تلك الفكرة".

وأضاف:" مازال هناك فرصة لاستكمال الدوري، فتأجيل الأولمبياد أعطى أريحية، وذلك في حالة انتهاء أزمة كورونا في مصر".

واختتم :" أما في حالة إلغاء الدوري، فإن تحديد المشاركين أفريقيا سيتم اعتماده من الدوري السابق في رأييي، وسيتم إلغاء نتائج باقي الدرجات وكذلك الهبوط للقسم الثاني".