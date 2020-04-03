مدرب حراس الأهلي: الشناوي حارس متكامل.. وحارس الزمالك يقترب من مستواه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشاد ميشيل يانكوني، مدرب حراس الأهلي، بمستوى محمد الشناوي خلال هذا الموسم، كما أكد على قدرته في الاحتراف أوروبيا في نادي كبير.

وقال يانكوني خلال استضافته على قناة الأهلي:" محمد الشناوي حارس كبير، وعندما شاهدته في مباريات الدوري لم أستغرب اختياره أفضل لاعب في مباراة أوروجواي بكأس العالم في روسيا".

وأضاف:" فالشناوي يستطيع الاحتراف في نادي كبير بأوروبا، فهو حارس متكامل، كذلك شريف إكرامي يستطيع اللعب أوروبيا، لأنه لديه بنيان قوي وهم في أوروبا يفضلوا ذلك، وأيضا على لطفي ومصطفي شوبير مميزين".

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وعن الحراس الأفضل في الدوري خارج الأهلي، قال يانكوني:"هناك أكثر من حارس لفت نظري، لكن الحارس الذي يقترب من مستوى الشناوي هو محمد أبو جبل حارس الزمالك".

وأكمل :" فخر بالنسبة لي إني أصبح أول مدرب أجنبي لحراس المرمى في الأهلي، فهو تحدي كبير لي وللنادي الذي وضع ثقته بي".

واختتم:"النادي الأهلي نادي كبير ومعروف في العالم كله، وكنت على علم به قبل الانتقال إليه، لكني بعد تولي المسئولية قرأت عنه أكثر، فالأهلي في أفريقيا مثل ريال مدريد في أوروبا".