محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف مصدر مسؤول حقيقة دخول التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك السابق، ضمن ترشيحات الأهلي لتعويض أحمد فتحي الذي سيرحل عن الفريق الأحمر بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الجمعة: "اسم حمدي النقاز غير مطروح نهائيا على الأهلي، ولم يتواصل معه أي مسؤول سواء من قريب أو من بعيد".
وكان النقاز أعلن في ديسمبر الماضي فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد بعد خلاف مع الإدارة بسبب المستحقات المتأخرة، قبل أن ينتقل في فبراير إلى نادي سودوفا بطل ليتوانيا لمدة 6 أشهر.
ولم يمانع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في تصريحات تلفزيونية له خلال شهر مارس الماضي الانتقال إلى الأهلي إذا عُرض عليه الأمر رسميا: "أي لاعب محترف يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي، فهو من أكبر الأندية الأفريقية مع الزمالك والترجي".
يذكر أن الأهلي يبحث عن تدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي عن النادي بنهاية الموسم الجاري، وظهر أكثر من اسم على طاولة مجلس الإدارة لخلافة الجوكر على رأسهم رجب بكار، ظهير أيمن بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف.. هل يفكر الأهلي في ضم حمدي النقاز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.