أيمن شوقي: أحمد فتحي سيندم على رحيله عن الأهلي

أكد أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد فتحي، سيندم على قرار رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي فى حديثه مع برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي اختار الماديات عن الجمهور وقرر الاستغناء

عن تاريخه مع النادي الأهلي وقد يندم على قرار رحيله مستقبلًا".وأضاف: "الأهلي لا يتأثر بغياب أى لاعب، ولكن أتمني لفتحي التوفيق فى مسيرته المقبله مع ناديه الجديد".