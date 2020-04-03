البدري كلمة السر في رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كان من ضمن أسباب رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي.
قال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حسام البدري أكد لأحمد فتحي فى حالة استمراره مع الأهلي وعدم مشاركته لنيكون ضمن خطته فى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".
وأضاف: "أحمد فتحي وضع حديث البدري فى الحسبان، وكان ذلك من أهم أسباب رحيله عن النادي الأهلي فى نهاية الموسم الجاري".
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