حسم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل بشأن إمكان تأجيل كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بالكاميرون، بعد تفشي فيروس المقبل، بالكاميرون، بعد تفشي فيروس كورونا قال رئيس الكاف في تصريحات لصحيفة " لوموند" الفرنسية، كأس الأمم الأفريقية في موعدها، لم يحدث أي تأجيل للبطولة حتى الآن". كأس الأمم الأفريقية في موعدها، لم يحدث أي تأجيل للبطولة حتى الآن". أضاف رئيس الكاف: "تصفيات أمم أفريقيا ستعود 5 يونيو بشكل مبدئي، لكن علينا الانتظار لمعرفة ماذا سيحدث".

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كانت هذه تفاصيل خبر على مسئولية رئيس الكاف: بطولة الأمم الأفريقية في موعدها بالكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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