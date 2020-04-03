نادى الحمام ينتظر الدعم من وزارة الرياضة او المحافطة

استقرت ادارة نادي الحمام بمطروح على صرف مرتبات لاعبي الفريق الكروي بحد أقصى اسبوعين بعد وصول دعم للنادي من وزارة الشباب والرياضة، أو محافظة مرسى مطروح. للنادي من وزارة الشباب والرياضة، أو محافظة مرسى مطروح. ووعد عدلي رسلان رئيس النادي المطروحي بصرف المرتبات من امواله الخاصة لحين وصول مستحقات النادي حتي يتسني للاعبين الصرف علي أسرهم خلال هذة الفترة .

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