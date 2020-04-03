الأهلي يقرر تجميد أحمد فتحي.. وتجهيز الشحات لمركز الظهير الأيمن

استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تجميد اللاعب أحمد فتحى وعدم إشراكه فى المرحلة المقبلة خصوصًا فى ظل غضب بعض جماهير القلعة الحمراء من موقف اللاعب، رغم البيان الذى أصدره، وأكد أنه اختار الرحيل منالباب الكبير، ورفع الحرج عن إدارة النادى، وحسم موقفه بعدم التجديد، مكتفياً بما قدمه للأهلي.
استقر الأهلى على تجهيز حسين الشحات، الجناح الأيمن لشغل مركز الظهير مع محمد هانى، تحسباًلحدوث أى إصابة بالنسبة لهانى فى الفترة المقبلة، وخروج فتحى من الحسابات تماماً، وهو الأمر الذى يجعل الشحات الأقرب لتعويض هذا المركز.
كان الشحات لعب في مركز الظهير الأيمن من قبل فى صفوف فريق مصر المقاصة منذ 3 أعوام مع المدرب إيهاب جلال، وبالتالى لديه خبرة اللعب فى هذا المركز.
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