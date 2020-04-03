الأهلي يفاضل بين بكار والمحمدي لخلافة أحمد فتحي

فتح مسؤولو النادى الأهلى ملف اللاعب المرشح لتعويض رحيل أحمد فتحى، ظهير أيمن الفريق فى الموسم المقبل، خصوصًا بعد قرار الأخير بعدم تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى مع القلعة الحمراء لخلافات مالية.
ووضعت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، اسمى الثنائى رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وباهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، للتعاقد مع أحدهما لتدعيم الجبهة اليمنى، تحديداً فى الموسم المقبل.
واستبعدت اللجنة الثنائى كريم العراقى، ظهير أيمن المصرى البورسعيدى والمنتخب الأوليمبى، نظراً لصعوبة ضمه مباشرة من المصرى، بجانبعمر جابر ظهير أيمن بيراميدز، لارتفاع راتبه السنوى الذى يصل إلى 15 مليون جنيه فى الموسم، وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام انضمام اللاعب.
أرجأت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، ملف التعاقد مع لاعب أجنبى خامس لحين تحديد ملامح الأجانب الذين سيقيدهم الفريق فى الموسم المقبل بعد مناقشة الملف مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي.
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن الأهلى قد يستبعد فكرة التعاقد مع ظهيرأيمن أجنبى لإفساح المجال أمام ضم جناح هجومى أجنبى، تحسباً لرحيل رمضان صبحى نهائياً عن الفريق وعدم التعاقد معه فى الموسم المقبل، وهو الأمر الذى سيحسم فكرة ضم لاعب أجنبى فى الجبهة اليمنى.
وتلقى الأهلى ترشيحات للثلاثى حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، وأطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى، ووجدى كشريدة، لاعب النجم الساحلى التونسى، لضم أحدهم فى المرحلة المقبلة.
وتعهد تركى آل الشيخ، الرئيس الشرفى للنادى الأهلى، بضم لاعب سوبر للفريق فى الموسم المقبل بعد رحيل أحمد فتحى، مؤكداً أنه تلقى اتصالاً من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، شرح له وجهة نظره فى بعض القضايا التى أثارت الخلافات بينهما، وتقبل رأيه ووعد بصفقة سوبر.
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