أشرف صبحى: وزارة الرياضة تدعم الابطال البارالمبيين

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بحضور الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.

ناقش الاجتماع خطة استعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية والمقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ أغسطس حتى ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارالمبيين وندرس الاستعداد بشكل جيد واستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال الذين دائما ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل الرياضة المصرية.

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وأضاف صبحي أن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدا دور كل من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب وأيضا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارالمبية، في بناء خطط بديلة لاستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة واستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم .

وجدد وزير الرياضة دعوته بالتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي نادت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الجانب الآخر، طالب وزير الرياضة بتحرى الدقة والعودة الى المصادر الموثوقة بشأن ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً من الأخبار المغلوطة والشائعات الخاصة بالرياضيين المتواجدين خارج مصر، ومنها ما نشره مؤخراً أحد المواقع التى تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اصابة لاعب منتخب مصر للمصارعة بفيروس كورونا أثناء وجوده فى الولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذى تحركت معه الوزارة على الفور مع مختلف الجهات المعنية ومنها اتحاد المصارعة الذى أكد ان اللاعب هاجر الى أمريكا منذ عامين ولا يمثل منتخب مصر فضلاً عما أكده بعض اللاعبين المتواجدين حالياً بأمريكا من خلال إحدي وسائل الإعلام المصرية أن اللاعب لم يصب بكورونا وأكدوا أن الصور المتداولة صور قديمة للاعب.