جلسة بين كارتيرون ومعاونيه لتحديد برنامج الزمالك في الفترة المقبلة

يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خلال الساعات المقبلة مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز وعمرو عبدالسلام فى إطار التشاور من أجل

بحث آخر التطورات بالنسبة للمرحلة المقبلة، وتحديد الموعد المناسب لتجمع اللاعبين بحسب الظروف التى تتيح لهم ذلك فى ظل استمرار تجميد النشاط الكروى حاليًا حتى منتصف إبريل بعد ما تردد عن إمكان مد فترة التجميد حتى أوائل مايو.

يذكر أن كارتيرون يحرص على متابعة البرنامج الذى وضعه للاعبين للتدريب فى منازلهم للحفاظ على اللياقة البدنية فى فترة الراحة السلبية.