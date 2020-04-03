الزمالك يرفض شائعات الاستغناء عن خمسة لاعبين

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، بيانًا رسميًا أكد خلاله عدم اتخاذ أى قرارات فيما يخص تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى نهاية الموسم.

أكد مجلس الإدارة أنه لم يتسلم أى تقارير من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بشأن أسماء اللاعبين الراحلين، وأنه لم يتم عقد أى جلسة مع باتريس كارتيرون، المدير الفنى، لمناقشة أى أمور تخص الفريق فى ظل الانشغال فى الفترة الحالية بالإجراءات الاحترازية فى البلاد للوقاية من فيروس

كورونا ، وتوقف النشاط الرياضى بأكمله، وأنه لا صحة لما نُشر بشأن الاستغناء عن خمسة لاعبين، وإعارة إمام عاشور، أو كاسونجو.

وأكد رئيس النادى أن ما تردد هو من وحى خيال البعض الذى يثير الفتنة وينشر الأكاذيب، وأنه ليس من المعقول أن يتم فى فترة توقف المسابقة وجميع اللاعبين فى منازلهم، وكذلك المدير الفنى الذى لم ألتق به، كما أنه لم يلتق أيضًا بأمير مرتضى المشرف على الكرة

ولم يقدم لنا أى تقارير عن أى شيء، فكيف يكون هناك حديث عن الراحلين أو القادمين، والهدف هو إثارة البلبلة بين اللاعبين، مشددًا على أنه سيواجه هذه الأكاذيب بكل حسم وسيكشف أصحابها أمام الرأى العام.

ونفى المستشار مرتضى منصور الدخول فى أى مفاوضات مع أحمد فتحى، لاعب الأهلى، الذى رفض تجديد تعاقده مع ناديه، وقال إن الزمالك ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر، وإن النادى عندما يتفاوض مع أى لاعب يكون عن طريق الأبواب الشرعية، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نفاوض لاعبًا مرتبطًا بعقد رسمى مع ناديه، لأننا أصحاب مبادئ وتربطنا علاقات جيدة ووطيدة بجميع الأندية الأخرى.