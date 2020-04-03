تقرير | الأهلي يُفضل رجب بكار على كريم العراقي وكشريدة لخلافة فتحي

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع الظهير الأيمن لنادي بيراميدز “رجب بكار” على الانضمام لصفوف الفريق فور انتهاء الموسم الجاري 2020/2019، إذ يُفضل أن يكون “بكار” الصفقة الصيفية الأولى للأهلي في الميركاتو الصيفي 2020، وخليفة أحمد فتحي الذي قرر الرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

وفاضلت لجنة التخطيط في الأهلي بقيادة محسن صالح بين رجب بكار والظهير الأيمن لنادي المصري البورسعيدي “كريم العراقي” الذي قدم مستوى مذهل مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا نهاية السنة الماضية.

ووقع اختيار اللجنة على رجب بكار رغم أنه يَكبر كريم العراقي بـ 8 سنوات ولا يتمتع بأي خبرات دولية، حيث لم يمثل منتخب مصر في أي مباراة دولية حتى الآن، بينما لعب كريم العراقي الأدوار الأولى في تأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020.

مسيرة متطورة

رجب عبد الحليم محمد المعروف بـ “رجب بكار” من ناشيء نادي الألومنيوم عام 2012، لعب مع أندية إنبي والداخلية وسموحة في السنوات الماضية، ويلعب مع نادي بيراميدز منذ عام 2018 حتى الآن.

استطاع اللاعب الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 31 يوم الخامس من أبريل الجاري، المشاركة في 37 مباراة مع بيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز خلال سنة ونصف، كما شارك في 61 مباراة مع سموحة و31 مباراة مع الداخلية، ومباراة يتيمة مع إنبي.

خليفة فتحي

عَجلت إدارة الأهلي من الاتفاق مع رجب بكار خلال الأسبوع الماضي كي يكون خليفة فتحي في الرواق الأيمن، حيث انهارت مفاوضات تجديد عقد الظهير الأيمن المخضرم، والقريب للغاية من التعاقد مع بيراميدز نظير مبلغ مالي ضخم خلال أيام إن لم يكن ساعات، في صفقة انتقال حر.

وأكدت وسائل إعلام مصرية توقيع رجب بكار على عقود انضمامه لصفوف الأهلي، في انتظار حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسؤولو الأهلي من الاتفاق مع إدارة بيراميدز.

وينتهي العقد الحالي لرجب بكار مع بيراميدز في عام 2022، وأبلغ اللاعب إدارة بيراميدز برغبته في تمثيل الأهلي بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020.

Advertisements

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فقد اعتذر رجب بكار عن دخول مفاوضات مع إدارة نادي الزمالك بعد ترشيحه من جانب وكلاء لاعبين للانضمام لصفوف بطل الكونفدرالية والسوبر الأفريقي الموسم الماضي.

وساهم رجب بكار في تأهل بيراميدز إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، حيث كان أحد العناصر الأساسية للفريق حديث العهد.

وطُرد رجب بكار في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي أقيمت يوم 6 فبراير 2020، أثناء احتجاجه على هدف آليو بادجي في الدقيقة الأخيرة.

وغاب صاحب الـ 31 عامًا عن مباراتي المقاولون العرب وإنبي يومي 11 فبراير و11 مارس، واستطاع فريقه فوز بهما خارج قواعده، ليصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون العرب الثاني.

وجدي كشريدة؟

تردد اسم الظهير الأيمن التونسي الواعد “وجدي كشريدة”، لاعب النجم الساحلي التونسي، كي يكون خليفة أحمد فتحي على الرواق الأيمن في النادي الأهلي.

وطالب به العديد من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إدارة الأهلي لا تُود إضافة المزيد من اللاعبين الأجانب إلى قائمة الفريق، حيث تكتظ القائمة في الوقت الراهن باللاعبين الأجانب.

وقام الأهلي بتقليل عدد الأجانب خلال الميركاتو الشتوي الماضي عندما قرر إعارة المغربي “وليد أزارو” لنادي الإتفاق السعودي، مُبديًا استعداده لبيع اللاعب إذا أراد النادي السعودي.