شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينتقد محمود الخطيب ويؤكد: فتحي أسهل واحد أتعاقد معاه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تحدث مع تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، للتعاقد مع لاعب بعد رحيل أحمد فتحي.

وتحدث «منصور» في مداخلة هاتفية على قناة «تن» قائلاً: «عمري ما كلمت تركي آل الشيخ علشان حاجة زي ما الخطيب عمل علشان يقوله أحمد فتحي مشي شوفلنا لاعب».

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وأضاف: «الكلام ده ميصحش، الزمالك والأهلي أندية كبيرة، رئيس الأهلي أو رئيس الزمالك».

وعن تفاوض النادي مع أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي نهاية الموسم، قال مرتضى منصور: «أحمد فتحي أسهل لاعب ممكن أتعاقد معاه للزمالك، لأنه لاعب حر، ولكن أنا عندي مبدأ، اللاعب اللي يقعد ويتفاوض معايا وبعدين يقولي متشكرين مالوش مكان عندي».

وأضاف: «تفاوضنا مع فتحي حينما وقع عبدالله السعيد للزمالك، لكنه تراجع، والأهلي خسر كتير برحيل السعيد وهيخسر أكثر مع رحيل فتحي».