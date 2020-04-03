شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر «الجبلاية» من إلغاء الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر مجلس إدارة النادى الأهلى اتحاد الكرة من اتخاذ أي قرارات متسرعة بإلغاء بطولة الدورى في ظل الخسائر الفادحة المتوقع حدوثها للأندية، وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين إدارة الأهلى واتحاد الكرة للتباحث حول مصير بطولة الدورى، وعلمت «المصرى اليوم» أن الأهلى يرفض فكرة الإلغاء، خاصة أن تأجيل الدورة الأوليمبية لمدة عام لتقام العام المقبل ألغى الضغط على الجبلاية، ولا يوجد مشكلة في امتداد الدورى حتى أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، تواصلت ردود الأفعال حول قرار أحمد فتحى بالرحيل نهاية الموسم الجارى والانتقال إلى صفوف بيراميدز، وأعلن مجلس الإدارة إغلاق ملف فتحى نافيا تجدد المفاوضات في الساعات الماضية. من جانبه هاجم فتحى وكيل أعماله نادر شوقى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر رداً على إعلان وكيله قبل يومين انتهاء صلته باللاعب، وكتب اللاعب تغريدة لوكيله السابق «خليك في دولارات رمضان صبحى أحسن وابعد عنى» وفى ذات السياق غرد الحضرى مشيدا بعلاقته بأحمد فتحى وأنه كان يتمنى ألا يخطئ نفس الخطأ الذي ارتكبه ويرحل عن الأهلى.. متداركا هذا هو الاحتراف وهذه كرة القدم.

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على صعيد متصل، طلب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، من لجنة التعاقدات التركيز على التعاقد مع خليفة أحمد فتحى، الذي قرر إنهاء مسيرته مع الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعد رفضه تجديد عقده، وشدد فايلر على ضرورة حسم صفقة الظهير الأيمن لحل أزمة النقص في هذه الجبهة، خاصة أن الفريق بات يمتلك هانى محمد الذي يلعب في نفس مركز الجوكر، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن لجنة التعاقدات رشحت حتى الآن 3 لاعبين لتعويض رحيل فتحى هم باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى ورجب بكار لاعب بيراميدز وعلى فوزى الظهير الأيمن لإنبى، وتنتظر من المدير الفنى اختيار الأفضل للبدء سريعا في عملية التفاوض وحسم الصفقة فيما نفت تقاير صحفية تونسية أمس على لسان مصدر نادى النجم الساحلى أنه لا توجد حاليا اتصالات مع الأهلى بخصوص الظهير الأيمن لفريق جوهرة الساحل وجدى كشريدة. وكانت ترددت أنباء تشير إلى رغبة الأهلى في التعاقد مع كشريدة لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى.

وقال المصدر، لموقع الصباح التونسى: حاليًا لا توجد مفاوضات رسمية وأى تقارير تُشير إلى ذلك فهى غير صحيحة والحقيقة لا توجد اتصالات مباشرة مع الأهلى بخصوص كشريدة. وتابع، إذا وصلت عروض لضم اللاعب، فإدارة النجم لن تُغلق باب المفاوضات، وستنظر فيها وهل ستصب في مصلحتنا أم لا، وعلى أساس ذلك ستتخذ القرار.

على الجانب الآخر، قرر فايلر تكثيف الجرعات التدريبية للاعبين في منازلهم وذلك بسبب فترة تعليق التدريبات في النادى وغموض موقف عودة الدورى، وشدد المدير الفنى على اللاعبين بالالتزام بالتعليمات والبرنامج التدريبى والتنسيق مع خالد محمود طبيب الفريق في حالة حدوث أي شكوى طبية من إصابات أو إجهاد عضلى، كما طلب منهم الالتزام داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة لتجنب الاختلاط والإصابة بفيروس كورونا.