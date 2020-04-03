شكرا لقرائتكم خبر عن «أحداد» يطلب العودة للزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى حميد أحداد، لاعب النادى الزمالك، المعار لفريق الرجاء المغربى، رغبته في العودة لصفوف الزمالك، بداية من الموسم المقبل، بعدما حالت الظروف دون استمراره مع الفريق في الموسم المنقضى، وأبلغ أحداد وكيله برغبته في عدم الرحيل عن القلعة البيضاء سواء على سبيل الإعارة أو الاحتراف الخارجى.

وكان باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد طلب من جهازه المعاون، إعداد تقارير قبل توقف النشاط الرياضى في العالم، عن حالة جميع اللاعبين، المعارين، بمن فيهم أحداد، حتى يتثنى له اتخاذ قراره النهائى بشأنهم جميعاً، خصوصاً أنه يرغب في الحكم على جميع اللاعبين، قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم.

وينتظر أن يعقد كارتيرون، اجتماعا بالكونفرانس، مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالفريق الأول، ويأتى في مقدمتها ملف المعارين، وكذلك الأسلوب الذي سيتبعه الفريق في التدريبات، حال استقرار الكاف على إقامة مباراة الدور قبل النهائى، في دورى رابطة الأبطال الإفريقى، خلال شهر يونيو بعد المقبل، ووضع عدة سيناريوهات للإعداد لتلك المواجهة، حال عودة استئناف النشاط الرياضى من جديد.

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يأتى هذا في الوقت، الذي نفى فيه أمير مرتضى منصور، ما تردد حول رفض أحمد فتحى، اللعب للزمالك، بعد إعلانه رغبته عدم الاستمرار في الأهلى، وشدد منصور، أن الزمالك لم يفاوض فتحى، على الإطلاق، حتى يقول إنه رفض اللعب للزمالك، وطالب منصور، الجميع بعدم الزج باسم الزمالك، في أي أمور خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أجرى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اتصالات هاتفية بالثنائى أشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، للاطمئنان عليهما وعلى سيرهما في العملية التدريبية التي حددها لهما الجهاز الفنى، لأدائها خلال فترة تواجدهما في المغرب، ليكونا جاهزين للمشاركة في المباريات.

فيما أشاد كارتيرون، بالتزام جميع اللاعبين، بالبرنامج الذي حدده لهم لأدائه في منازلهم خلال فترة تعليق النشاط، وأثنى المدير الفنى، على التزام اللاعبين، بالحفاظ على أوزانهم والالتزام ببرنامج التغذية الذي قام بوضعه مع الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة.

يأتى هذا في الوقت الذي يتابع فيه مجلس إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، ملف قضية محمود عبدالمنعم كهرباء، لدى الاتحاد الدولى، للحفاظ على حقوق الزمالك، خصوصاً أن كهرباء ترك الزمالك، وهو متعاقد بعقد رسمى، موثق في اتحاد الكرة، وفى المواعيد الرسمية للقيد، وهو ما شهد به اتحاد الكرة، في الخطاب الذي أرسله للاتحاد الدولى، للإدلاء برأيهم في موقف نادى الزمالك واللاعب، والذى أرفقه مسؤولو اتحاد الكرة، بصورة ضوئية من العقد المبرم بين النادى واللاعب، والذى تم إيداعه في اتحاد الكرة، في المواعيد القانونية لقيد اللاعبين، وفقاً لمطالبة الفيفا لاتحاد الكرة، بإرسال ملف كامل عن موقف اللاعب من النادى.