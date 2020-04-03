شكرا لقرائتكم مصطفى محمد ينشر صورا له أثناء معسكره الانفرادى بالغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأوليمبي، يومه الرابع في معسكره الانفرادي بمدينة الغردقة، حي يخوض لاعب القلعة البيضاء عدة تدريبات بدنية، للحفاظ على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

ونشر مصطفى محمد صوراً من قيامه ببعض التدريبات مثل الجري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.



مصطفى محمد



مصطفي محمد

Advertisements

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لن يرحل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعاً: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".

فيما شدد مرتضى منصور على إلتزام الثلاثى المحترف أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ومحمد أوناجم مع الفريق خلال الفترة الماضية، متابعاً:"هذا الثلاثى يتعامل بإحترافية ورقى وإحترام شديد مع نادى الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدى النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة"، مضيفاً:"بن شرقى وساسى وأوناجم أكدوا على عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.