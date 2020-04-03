شكرا لقرائتكم محمد صفوت: تأجيل الأولمبياد القرار الأنسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البطل المصري محمد صفوت، لاعب وادي دجلة للتنس، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو، لتقام العام المقبل بسبب انتشار وباء كورونا، كان القرار الأنسب في الوقت الحالي، للحفاظ على سلامة اللاعبين وقوة البطولة التي كان من الممكن أن تشهد انسحاب عدد كبير بسبب هذا الوباء العالمي.

وقال صفوت: تأجيل الأولمبياد شئ جيد لجميع الرياضيين، فهذا التأجيل سوف يعطيهم فرصة للإعداد البدني والتدريب بشكل أفضل بالرغم من صعوبة التدريبات في ظل إنتشار فيروس كورونا، مع إعطائهم فرص متساوية عند بدء الأولمبياد.

أضاف بطل التنس: من جانب البطولة نفسها التأجيل أفضل فى الوقت الحالي لأن معظم اللاعبين كانوا سيتخلفوا عن تمثيل بلادهم في الأولمبياد لعدم مقدرتهم للذهاب إلى اليابان فى الوضع الراهن وبذلك تفقد أولمبياد طوكيو شغفها.

وعن الطريقة التي يحفاظ بها على لياقته في ظل توقف النشاط الرياضي قال صفوت: بالنسبة لطريقة التدريب المتبعة حاليًا فهي صعبة جدًا بسبب تطبيق الحظر وإغلاق جميع اماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن مستمر في التدريب للحفاظ علي مستوى لياقتي ومستمر في البرنامج الغذائي الخاص بي، وأستغل الوضع الحالي في دراسة ما أود تحسينه الفترة المقبله ومناقشة أندية وادى دجلة فيما سيتم العمل عليه فور إستئناف النشاط الرياضي كجزء من رعاية النادي، وأتمنى أن نعبر هذه الأزمه بسلام.

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ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولي قبل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

وتأهل محمد صفوت للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

كما يتصدر محمد صفوت الترتيب العربى للتنس ويليه البطل التونسى مالك جزيرى بالمركز الثانى عربيا والمرتبة 260 عالميا، وفى المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما فى المركز الرابع يأتى التونسى عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصرى كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتى بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصورى ليأتى كريم خامسا، فيما يحل التونسى منصورى بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.

وفى المركز السابع يأتى من المغرب آدم منديرا 461 عالميا، وبالمركز الثامن مواطنه لمين وهاب والمركز 669 عالميا، من لبنان بالمركز التاسع، هادى حبيب و751 عالميا، بالمركز العاشر من مصر حسام يوسف و 807 عالميا.