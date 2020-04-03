شكرا لقرائتكم وليد أزارو "أبيض × أسود" بعد الرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المغربى وليد ازارو مهاجم الاهلى المعار للإتفاق السعودى عبر حسابه على إنستجرام، أحدث إبداعات أحد الرسامين الذى تمكن من رسم وجهه بطريقة نالت إعجابه كثيراً ، وكشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلى أن طريقة اللعب وراء رحيل المغربي وليد ازارو عن الأهلي لنادي الاتفاق السعودي.

وتابع فايلر خلال لقائه على قناة أون تايم سبورت أن طريقة لعب أزارو لم تناسب خطتي، وبالتالي خرج من حساباتي متابعا: "أزارو يجيد اللعب على الهجمات المرتدة، وهي لا تتناسب معي ورحيله كان القرار الأفضل.

وعن مفاوضات الزمالك معه أكد فايلر أن الزمالك تحدث معه عن طريق وسطاء فهو كان مدرب بدون فريق والزمالك كان يبحث عن مدرب، ولكن لم يصل الأمر لمرحلة مفاوضات جادة مع أي من مسئولي الزمالك، واصفا مرحلة المفاوضات بانها "مفاوضات من بعيد"، والزمالك الآن يمتلك مدربا كبيرا وهو كفايلر يشعر بالراحة في الأهلي.

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كما تحدث فايلر عن لاعبي الأهلي مؤكدا انه درس لاعبي الأهلي قبل التعاقد علي تدريب الفريق حتي يعلم حجم الفريق وحجم المنافسة وإمكانيات اللاعبين المتواجدين، وهو الأمر الذى ساعدني كمدير فني، في معرفة إمكانيات اللاعبين جيدا فور وصولي القاهرة.

وكان الاتفاق قد أبدى رغبته فى استمرار اللاعب المغربى إلى ما بعد نهاية الموسم، ولكن لم يكن هناك أى اتصال بين الإدارتين فى هذا الشأن حتى الآن.

ويرغب الاتفاق السعودى فى الحصول على خدمات وليد أزارو بشكل نهائى بعد تألقه اللافت مع الفريق السعودي، ومساهمته الواضحة فى معظم أهداف فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ويتبقى فى عقد وليد أزارو مع الأهلى موسم وحيد، وترغب إدارة الاتفاق فى شراء المدة المتبقية فى عقد المهاجم المغربى مع الأهلي.