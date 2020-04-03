شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أطالب بتطبيق حظر التجوال الكلى.. وعلى رجال الأعمال مساعدة أشقائهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع الوزراء، على الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على صحة المصريين، مقدما كل التحية للدولة المصرية.

قال مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر موقع نادى الزمالك الرسمى، إنه يطالب بتطبيق حظر تجول كامل لمدة 10 أيام، وذلك خلال الفترة المقبلة، مطالبًا رجال الأعمال بمساندة ودعم أشقائهم فى الوقت الحالى بالتبرع لصالح مصر فى هذه الفترة.

شدد على أن هذه الفترة فرصة جيدة للتواجد فى المنازل، قائلاً: "يا مصريين من فضلكم نلتزم الفترة الجاية، نتقى ربنا فى ديننا وفى بلدنا وفي حياتكم ونتقى ربنا لنجد مائة مخرج حتى يخرج الله بلدنا من هذا الابتلاء ونعود إلى حياتنا بصورة طبيعية".

أردف:"أنا مش فاهم إيه موضة كل واحد يجيله كورونا يعمل فيديو يقول إن عنده كورونا وفي الآخر كل اللى عملوا فيديوهات طلعوا لا يعانون من فيروس كورونا، والوزراء يتحركون ليل ونهار في كل مكان ويعملون بقوة من أجل مصر والمصريين".

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أوضح أن مصر لم تكن مثل أي دولة في العالم فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، قائلا:"مصر لم تتحمل أولادها فقط مثل أي دولة في العالم ولكن تحملت أيضا أجانب، والوقت الحالى نعتبره أسعد أيامنا بالتواجد وسط أسرنا وبقول لسيادة الرئيس ياريت نطبق الحظر الكلى فى الفترة القادمة وأتمنى أن يلتزم جميع المصريين فى منازلهم".

وحرص مرتضى منصور على إصدار قرار مبكر بغلق مقر نادى الزمالك، فى ظل الإجراءات الإحترازية المبكرة التى تمت لتجنب انتشار فيروس كورونا.