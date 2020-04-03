شكرا لقرائتكم الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلي ، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ رجب بكار إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه،وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بعد ترشيحه من احد وكلاء اللاعبين للانضمام للأبيض.

ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن ان يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري عن ان يكون لاعب اجنبي