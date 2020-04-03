شكرا لقرائتكم مقترح إيطالى لإنشاء صندوق تضامن من رواتب لاعبى الكالتشيو لدفع رواتب الدرجة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية عن وجود نقاشات لاستخدام "صندوق تضامن" من رواتب بعض لاعبي الدوري الإيطالي للمساعدة في تغطية رواتب فرق دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا لتخطى أزمة كورونا التي من الممكن أن تؤدي إلى إفلاس العديد من الأندية في المستويات الدنيا.

وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" أن المكالمات تتزايد كل يوم للاعبي كرة القدم المحترفين لقبول تخفيض الرواتب وفرض مزيد من القيود على الموظفين، ومع ذلك، فإن درجات الدوري الدنيا اقترحوا 10% من أي تخفيض من رواتب لاعبي الدرجة الأولى يذهب إلى صندوق تضامن لحماية لاعبيهم.

وأوضح التقرير أنه المقترح لا يشمل كل لاعبي الدوري الإيطالي خاصة وأن جميع اللاعبين لا يحصلون على مبالغ كبيرة، لذلك لن ينطبق هذا التخفيض على الذين يكسبون 300 ألف يورو أو أقل في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه، كشف الموقع أن رابطة اللاعبين ليست متحمسة للفكرة، وترفض أن يتحمل اللاعبون دفع رواتب الدرجات الدنيا، وبالتالي إلغاء فكرة صندوق التضامن.

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ولا يزال موقف عودة الدوري الإيطالى مُعقداً حتى الآن بسبب سوء الأوضاع الصحية داخل إيطاليا نظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد، والذى أدى إلى وفاة وإصابة الآلاف، وهو ما يجبر مسئولى كرة القدم هناك على الاكتفاء بتقديم المقترحات دون اتخاذ قرار نهائى حيال عودة النشاط الرياضى من جديد.

وأكد جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، أن إلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أمر معقد للغاية، على الرغم من تفشى فيروس كورونا وحصد أرواح الآلاف فى إيطاليا بالفترة الأخيرة.

وقال جرافينا، فى تصريحات نقلتها صحيفة "كورييرى ديللو سبورت" الإيطالية، "أعتقد أن الإلغاء معقد للغاية بعدما أتممنا حوالى ثلثى الموسم، وسيكون هناك ظلم خطير سيؤدى إلى حالة طوارئ قانونية قد لا نتحملها فى الوضع الحالى وسط حالة طوارئ الوباء التى نعيشها الآن."

وأضاف جرافينا، "يجب أن نقرر ماذا سنفعل، ومن جهتى سأفعل كل شيء لضمان أن بطل الدورى سيحصل عليه على أرض الملعب، وقد يتم ذلك الصيف المقبل."

وعن الموعد المقترح لاستئناف الدورى قال رئيس الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، "أعتقد أن 20 مايو يمكن أن يكون موعداً مبدئياً يمكننا أن نستأنف فيه المسابقة مع بعض الإجراءات الاحترازية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد بنسبة 100%."