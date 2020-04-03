رسالة الزمالك لجميع لاعبيه

قام مسئولون نادي الزمالك بالكشف عن خبر تلقي بعضاً من لاعبي فريق نادي القلعة البيضاء لعروض احترافية ممتازة وهذا يعني رحليهم عن النادي خلال الفترات المقبلة، كما أكد رؤساء نادي الزمالك عن عدم وصول أي عروض رسمية خاصة برحيل أي لاعب من الفريق كما ينتشر في الآونة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجهاز الطبي للزمالك الدكتور محمد أسامة كثير الحرص على التواصل مع لاعبي الفريق من أجل التأكد والاطمئنان على الحالة الصحية الخاصة بها، كما أنه تم مناشدتهم لاتباع كافة النصائح التي تعلن عنها الحكومة من أجل الحفاظ على سلامتهم وتجنب إصابتهم بهذا الفيروس، كما أن المدير الفني للزمالك كارتيرون يطلب من الجهاز المعاون تقارير عن حالة جميع اللاعبين.