شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يخوض تدريبات منزلية خلال العزل المنزلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى على أداء بعض التدريبات فى حديقة منزله للحفاظ على لياقته البدنية أثناء فترة توقف النشاط الكروى، ونشر جيرالدو صوراً عبر حسابه على إنستجرام أثناء أدائه التدريبات الصباحية اليومية.

وينتظر جيرالدو 3 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من الدورى البرازيلى والخليج، بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، فى ظل عدم الحاجة له على الصعيد الفني.

وانضم جيرالدو للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدوعدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس

ويبدأ مسئولو الأهلى خلال الفترة المقبلة تسويق جيرالدو بعدما استقرت الآراء فى القلعة الحمراء على بيع اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده ويتطلع الأهلى لتحقيق مكاسب مالية من تسويق اللاعب الأنجولى الصيف المقبل، بعدما اشتراه الأهلى من نادى أول أغسطس الأنجولى فى يناير قبل الماضى مقابل مليون دولار.

جيرالدو كان قريبا من الرحيل فى انتقالات الشتاء الماضى إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب ضعف العروض التى وصلت للحصول على خدمات اللاعب، حيث فضل الأهلى إعارة المغربى وليد أزارو بدلا من جيرالدو إلى الاتفاق السعودى.

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وانتهى جيرالدو من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً وأفريقيا بعد استئناف النشاط الرياضى المتوقف حالياً بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وتعرض جيرالدو لإصابة فى الكاحل خلال مشاركته فى مباراة الإياب أمام صن داونز التى أقيمت على استاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، الأمر الذى نتج عنه تورم قدمه فيما أجرى اللاعب أشعة أثبتت غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين.











