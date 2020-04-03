شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت بطل التنس: تأجيل الأولمبياد يمنح الجميع فرصة متساوية للاستعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البطل المصرى محمد صفوت، لاعب وادى دجلة للتنس، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو، لتقام العام المقبل بسبب انتشار وباء كورونا، كان القرار الأنسب فى الوقت الحالى للحفاظ على سلامة اللاعبين وقوة البطولة التى كان من الممكن أن تشهد انسحاب عدد كبير بسبب هذا الوباء العالمي.

وقال صفوت، تأجيل الأولمبياد جيد لجميع الرياضيين، فهذا التأجيل يعطيهم فرصة للإعداد البدنى والتدريب بشكل أفضل، بالرغم من صعوبة التدريبات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مع إعطائهم فرص متساوية عند بدء الأولمبياد.

وأضاف بطل التنس، من جانب البطولة نفسها التأجيل أفضل فى الوقت الحالى لأن معظم اللاعبين كانوا سيتخلفون عن تمثيل بلادهم فى الأولمبياد لعدم مقدرتهم للذهاب إلى اليابان فى الوضع الراهن وبذلك تفقد أولمبياد طوكيو شغفها.

وعن الطريقة التى يحافظ بها على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى، قال صفوت، بالنسبة لطريقة التدريب المتبعة حاليًا فهى صعبة جدًا بسبب تطبيق الحظر وإغلاق جميع أماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن مستمر فى التدريب للحفاظ على مستوى لياقتى ومستمر فى البرنامج الغذائى، وأستغل الوضع الحالى فى دراسة ما أود تحسينه الفترة المقبلة، ومناقشة أندية وادى دجلة فيما سيتم العمل عليه فور استئناف النشاط الرياضى كجزء من رعاية النادى، وأتمنى أن نعبر هذه الأزمة بسلام.

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ويحتل البطل المصرى محمد صفوت، التصنيف رقم 131 فى قائمة أفضل لاعبى العالم لكرة المضرب، وفقاً لآخر تصيف للاتحاد الدولى قبل توقف النشاط الرياضى بسبب كورونا.

ويعد هذا التصنيف هو أفضل ما وصل إليه محمد صفوت فى مسيرته الاحترافية، حيث يسير البطل المصرى بخطى ثابته منذ بداية الموسم الجارى نحو اقتحام قائمة التوب 100، وذلك بعد تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020، كما نجح البطل المخضرم أيضاً فى بلوغ الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 42 عاماً فى تاريخ التنس المصري.

وتأهل محمد صفوت للمشاركة فى بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

كما يتصدر محمد صفوت الترتيب العربى للتنس ويليه البطل التونسى مالك جزيرى بالمركز الثانى عربيا والمرتبة 260 عالميا، وفى المركز الثالث من لبنان بنيامين حسان و350 عالميا، أما فى المركز الرابع يأتى التونسى عزيز دوقاز و357 عالميا، فيما تقدم المصرى كريم مأمون 19 مركزا عالميا ليأتى بالمرتبة 381 عالميا، وليتقدم كذلك مركزا عربيا واحدا بدلا من اسكندر منصورى ليأتى كريم خامسا، فيما يحل التونسى منصورى بالمركز السادس عربيا، و385 عالميا.

وفى المركز السابع يأتى من المغرب آدم منديرا 461 عالميا، وبالمركز الثامن مواطنه لمين وهاب والمركز 669 عالميا، من لبنان بالمركز التاسع، هادى حبيب و751 عالميا، بالمركز العاشر من مصر حسام يوسف و 807 عالميا.