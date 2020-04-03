شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع ظهير بيراميدز ويقترب من حسم الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

ووقع رجب بكار على عقود انضمامه للأهلي ، حيث ينتظر حسم الصفقة بشكل رسمي بعد انتهاء مسئولو النادي الأحمر لتفاوضهم مع نظرائهم في بيراميدز، فى ظل تبقى موسمين للاعب مع ناديه، ويسعى مسئولو النادي الأحمر لتدعيم صفوف الفريق وبالتحديد الجبهة اليمنى خاصة بعد إعلان أحمد فتحي الرحيل بنهاية الموسم، على خلفية خلافه مع لجنة التخطيط على بنود تجديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

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