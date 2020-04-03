شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يدخل حسابات رئاسة لجنة الحكام مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد الشناوى الخبير التحكيمى حسابات اللجنة المؤقتة لرئاسة لجنة الحكام في المرحلة المقبلة خلفا لجمال الغندور رئيس اللجنة الذى تقدم بإستقالته، على أن يتولى الشناوى رئاسة اللجنة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم في حالة استئناف الدورى.

يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

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