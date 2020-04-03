بعد قرار بلجيكا.. يويفا يرفض إلغاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري وسط تفشي جائحة فيروس كورونا معربا عن أمله في استئناف المباريات في يوليو المقبل، حسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت متأخر من يوم الخميس.

ونقلت القناة عن الاتحاد قوله إنه "واثق من أنه سيتم استئناف مباريات كرة القدم خلال الأشهر المقبلة في ظل الظروف التي ستحددها السلطات وأن أي قرار بالتخلي عن المسابقات المحلية في هذه المرحلة سابق لأوانه وغير مبرر".

وقرر يويفا في وقت سابق تعليق مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، حيث كان من المقرر أن تجرى لقاءات الإياب لدور الستة عشر في المسابقتين الشهر الماضي، فيما ذكرت تقارير أن هناك خطة لاستئناف فعاليات البطولتين في يوليو، حتى تكون الفرصة مواتية أمام بطولات الدوري المحلية المعلقة أيضا بالعودة مرة أخرى في يونيو المقبل.

وأوضحت "سكاي سبورتس" أن اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية (ايكا) ورابطة الدوريات الأوروبية، خاطبت الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء باليويفا وكذلك الأندية وروابط الدوري، مؤكدين على أهمية "حسم المباريات بالنتائج".

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وفي بلجيكا، أوصى مجلس رابطة دوري المحترفين أمس الخميس بإلغاء الدوري قبل نهايته بجولة واحدة وقبل إقامة مباريات الدور الفاصل.

وأصبح الدوري البلجيكي أول بطولة دوري محترفين بأوروبا يتم إلغاؤها هذا الموسم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تتويج فريق كلوب بروج باللقب هذا الموسم.

وأقيمت 29 مرحلة من إجمالي 30 مرحلة في البطولة، حينما تم إيقاف المسابقة في منتصف مارس الماضي، وكان بروج يتربع على الصدارة برصيد 70 نقطة، فيما جاء جينت في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

كذلك تطالب بعض الأندية في هولندا بإلغاء الموسم، وقال رئيس نادي بريشيا الإيطالي إنه يعارض استئناف منافسات الموسم، وذلك في ظل حقيقة وقوع ناديه في واحدة من أكثر المناطق تضررا بوباء كورونا في العالم.