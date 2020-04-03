حازم إمام: جماهير الزمالك سبب اعتزالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

استعاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق ذكريات تعليق الحذاء واتخاذ قرار الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالأهداف والألقاب والانجازات مع منتخب مصر والنادي الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال حازم إمام :"ألعب كرة القدم عندما أشعر بالسعادة فقط، لا أفضل العمل في أجواء غير سوية، ولا أحب أن أتعرض للسباب".

وأعلن حازم إمام اعتزال كرة القدم في عام 2008 بعد هتافات معادية من جمهور الزمالك طالبته بالاعتزال، قبل أن تعود الجماهير لمطالبته بالبقاء عندما قرر إنهاء مسيرته.

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وأضاف حازم إمام :"قلبة جمهور الزمالك عليّ كانت سبب الاعتزال، وقتها قررت أن هذه هي النهاية، واتخذت قراري".

وعن إمكانية ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال إمام :"لن أعود للعمل العام على الأقل في الدورة المقبلة لنفس الأسباب المذكورة، لا أحب الخوض في أشياء خارج كرة القدم من الإعلام والجماهير عندما لا يحالفني التوفيق".

وأنهى إمام :"كل شيء في وقته، لن أترشح لانتخابات اتحاد الكرة، وسأترشح يوماً ما لرئاسة نادي الزمالك عندما أكون أكثر خبرة".