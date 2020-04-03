اتحاد الكرة يجهز لمباراة ودية عالمية للمنتخب احتفالا بالمئوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز اتحاد الكرة، لإقامة مباراة ودية عالمية للمنتخب الوطنى الأول في العام الجديد 2021 ، تزامنا مع احتفالات الجبلاية بمرور مائة عام على تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ومن المقرر أن تسلم اللجنة الخماسية الحالية الملف للمجلس المنتخب الجديد لاستكماله بعد الانتخابات.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

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أكد مسؤولو اتحاد الكرة انه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات علي الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الاعضاء الترشح اكثر من دورة في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.. وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي اندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

والاندية ال95 هي ، الأهلى ، الزمالك، الاسماعيلى، المقاولون ، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادى القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر،الاتحاد السكندرى، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، ايو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو ، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، اسوان، كيما اسوان.