لوكا مودريتش سيبقى مع ريال مدريد موسمًا آخر

كشفت تقارير صحفية، ان هناك اقتراحات داخل نادي ريال مدريد تشير إلى الإبقاء على “لوكا مودريتش” ضمن صفوف الفريق موسمًا آخر.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن مودريتش كان ينتظر القرار النهائي من النادي الملكي بشأن مستقبله داخل قلعة “سانتياجو برنابيو“، في ظل الشائعات التي ظهرت خلال الفترة الماضية بخروج اللاعب من ريال مدريد من أجل إعطاء الفرصة للاعبين الشباب.

وكانت هناك اقتراحات بالفعل تشير إلى الإستغناء عن اللاعب الدولي الكرواتي، لإقحام “مارتين أوديجارد” المعار إلى ريال سوسيداد في الوقت الحالي في تشكيلة الفريق بدلاً منه.

لوكا مودريتش سيبقى مع ريال مدريد

وأوضحت الصحيفة، أن “لوكا مودريتش” وافق على البقاء مع ريال مدريد حتى انتهاء عقده الحالي، الذي ينتهى في يونيو 2021، رافضًا بذلك عرض إنتر الإيطالي.

وكانت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق، أن إدارة الإنتر، ستحاول إقناع موريتش، بالإنضمام إلى صفوف النيراتزورى، خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، خاصة وأن ريال مدريد، لم يجدد عقده حتى الآن.

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وأضافت الصحيفة أن النجم الكرواتى صاحب الـ34 عامًا، كان يرغب فى خوض تجربة جديدة الصيف الماضى مع الفريق الإيطالي، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2018، إلا أن مسؤولو اللوس بلانكوس، تمسكوا ببقاء مودريتش مع الفريق.

وتعاقد “ريال مدريد” مع مودريتش في الميركاتو الصيفي 2012، قادمًا من صفوف فريق توتنهام الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

ويخوض اللاعب موسمه الثامن على التوالي مع المرينجي، حيث لعب 333 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 22 هدفًا، وقدم 52 تمريرة حاسمة.

وفي خلال هذه الفترة نجح اللاعب في التتويج بـ16 لقبًا، أبرزهم حصد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة موسم 2017.

وعلى مستوى الألقاب الفردية فقد فاز اللاعب بجائزة “البالون دور” كأفضل لاعب في العالم في موسم 2018، كما فاز بجائزة “ذا بيست”، بجانب حصده جائزة أفضل لاعب في أوروبا في نفس العام.