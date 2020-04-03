شكرا لقرائتكم حازم إمام: جماهير جرافشاب الهولندى كانت عاملة أغنية باسمى فى المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن جماهير دى جرافشاب الهولندى لازالت تتذكرنى حتى الآن، وتم تكريمى السنة الماضية رغم لعبى سنة ونصف فقط.

وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: جماهير دى جرافشاب الهولندى كانت عاملة أغنية باسمى فى المدرجات واختارونى من أفضل المحترفين فى تاريخهم، و لازالت فكرانى وتم تكريمى السنة الماضية رغم لعبى سنة ونصف فقط.

وعن ظهوره الأول مع المنتخب، قال لاعب الزمالك السابق، أن ظهوره الأول مع المنتخب كان فى بطولة أفريقيا 1996 التى أقيمت فى جنوب أفريقيا، قائلا: "إن هذه البطولة الأهم فى تاريخ مشاركاتى والأفضل لى على مستوى الأداء".

وأكمل حازم: بطولة أفريقيا الثانية له والتتويج الاول كان فى 98 تحت قيادة الجوهرى صاحب الفضل عليا فى الزمالك والتى قدمنا فيها أجمل مستوى واستحقينا عن جدارة اللقب، مؤكدا أن الجوهرى بذل مجهود كبير للفوز.

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وأوضح حازم إمام أن الجوهرى كان بيسأله عن كيفية المران فى نادى أودينيزى الإيطالى و يحاول تطبيقه مع المنتخب.

وعن اتحاد الكرة، قال حازم إمام: إنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ويفكر في اعتزال العمل الإدارى نهائيا، ولن أكرر تجربة اتحاد الكرة مرة أخرى أو على الأقل لن أخوض الانتخابات المقبل، لأن أكثر شيء يضايقنى أن الناس تخوض في عرضك وشرفك وتخونك دون مستند ودون حق.

وأوضح الثعلب: كنت مبسوط فى اتحاد الكرة حتى الخروج من كأس العالم وحققنا أشياء حلوه زى الوصول لنهائى أفريقيا والصعود للمونديال بعد غياب 28 سنة وكان نفسى نحقق فوز في أي مباراة، ولكن بعد ذلك الدنيا كانت وحشة جدا واتهامات جعلتنى أكره أن أعود مرة أخرى.

وكشف حازم إمام أن رئاسة نادى الزمالك شرف كبيرة له وأنه يجهز نفسه لهذا المنصب في الأيام المقبلة، وذلك بعد مطالبة الكثير من جماهير الأبيض له.

أضاف حازم إمام: "أن منصب رئيس الزمالك منصب كبير وأتطلع له ولكن لابد أن أجهز نفسه وأكون على دراية بكل شيء، وأفكر فيه يوما ما، وأن الانتخابات خادعة ولا أنسى ما حدث مع والدى فى الانتخابات، واصفها بالغدارة.