شكرا لقرائتكم خبر عن مد مهلة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بعروض استضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية فيروس كورونا المستجد . وقال الاتحاد القاري في بيان إنه مدد المهلة حتى 30 يونيو، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس،وكانت السعودية الوحيدة حتى الآن التي تقدمت بطلب استضافة نسخة 2027، فيما أعرب الاتحادان الأردني والعراقي في ديسمبر الماضي عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة النهائيات المقررة نسختها المقبلة في الصين عام 2023.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مد مهلة الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.