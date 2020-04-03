فايلر يُطالب طبيب الأهلي بتقرير شامل عن المُصابين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الاطلاع على تقرير خالد محمود طبيب الفريق، لبحث موقف اللاعبين المصابين ومنهم الأنجولي جيرالدو ومحمد محمود وحمدي فتحي وسعد سمير لمعرفة عودة تعافى كلاً منهم من الإصابة، ويحرص رينيه فايلر على متابعة تطورات موقف المصابين بالفريق من خلال التحدث بشكل مُستمر مع الدكتور طبيب الفريق عبر تطبيق "الواتس آب" بسبب توقف الدوري حالياً على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

ويحرص طبيب الأهلي على إخطار المدير الفني بتطورات موقف المصابين ومدى استجابتهم للبرنامج العلاجي الذى يؤدوه منذ فترة في منازلهم الخاصة للتعافي من الإصابة التي يُعانون منها منذ عدة أشهر ، وقال طبيب الفريق إنه يتابع بشكل يومي تطورات البرامج البدنية والتأهيلية للاعبي الفريق المصابين ،وأشار طبيب الاهلي إلى ان هناك برامج محددة من الاطباء الألمان للاعبين الاربعة : سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود؛ يقومون بتنفيذها بشكل يومي بالرغم من التوقف الحالي .

وأوضح محمود أن الرباعي في تواصل يومي معه ويقومون بتنفيذ برامجهم التأهيلية بالتنسيق عبر ” واتس آب”مع طارق عبد العزيز ومحمد النجار اخصائيي التأهيل بالفريق ، وأكد طبيب الفريق ان اللاعبين الأربعة استأنفوا برنامجهم في المنزل، بالرغم من التوقف الحالي حتى لا يتاثر أي منهم أو تطول مدة غيابه عن الفترة المحددة من الجانب الألماني الذي أجرى جراحة كل منهم .

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وقال طبيب الأهلي إنه يتواصل مع الأجهزة الطبية التي تشرف على تأهيل وعلاج إصابات لاعبي الفريق في ألمانيا بشكل مستمر، موضحاً :"فترة التوقف الحالية وحظر الطيران حول العالم ، بالإضافة إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما على اي من المسافرين الي ألمانيا يزيد من صعوبة سفر اي لاعب حاليا لمتابعة برنامجه التأهيلي ، مُعلقاً: نتابع بشكل مستمر مع الأطباء الألمان المعنيين بحالة الرباعي سعد سمير وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمد محمود تطورات برامجهم التأهيلية لتفادي اي قصور في البرامج الموضوعة لهم من الجانب الألماني .

وأوضح : نقوم بمراسلات شبه يومية يتضمنها فيديوهات لكل لاعب منهم توجه إلى طبيبه في ألمانيا للوقوف على اي تطورات بشكل يومي، وأتم: الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة للاعبين الأربعة وكل منهم مستمر في تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي