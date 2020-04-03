شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتفاوض الزمالك مع أحمد فتحي؟ خالد الغندور يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة نادي الزمالك، عدم تفاوض النادي مع أحمد فتحي، لاعب الأهلي، الذي أعلن رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضح «الغندور»، خلال البرنامج: «قولًا واحدًا، الزمالك لم يتفاوض مع أحمد فتحي، أمير مرتضى ماتكلمش مع أحمد فتحي، مجلس الإدارة ماتكلمش مع أحمد فتحي، مستر كارتيرون مطلبش أحمد فتحي».

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا، أمس الأربعاء، أعلن فيه تمنيه التوفيق لأحمد فتحي في مستقبله، فيما أصدر فتحي بيانًا أوضح فيه نيته الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم.