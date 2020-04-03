شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "تركى قالى جبت عبد الله السعيد من فم الأسد ووديته الأهلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نالدى الزمالك، أنه وقت الحصول على توقيع عبد الله السعيد النادى الأبيض كان في حاجة لضمه، قائلا : "نحن كنا في حاجة إلى عبد الله السعيد، واقتربنا من ضمه لولا تركي آل الشيخ".

أضاف مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية : "تركي آل الشيخ قال (أنا جبت عبد الله من بوق الأسد ورجعته للأهلي)، وهذا سبب الخلاف بين تركي والخطيب بعد الاستغناء عن عبد الله".

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وواصل: "عبد الله بكى من أجل الاستمرار في الأهلي، وتركي أخذ العقد والشرط الجزائي بـ 100 مليون وأعطاهم للاعب".

كان عبد الله السعيد قريبًا من الانضمام للزمالك، بعدما وقع على عقود انتقاله للأبيض، قبل أن يتدخل الأهلي ويعيده للنادي، ومن ثم يرحل إلى صفوف بيراميدز في الموسم الماضي، بعد تجربة احتراف في الأهلي السعودي