شكرا لقرائتكم حازم إمام: بطولة أفريقيا 96 الأفضل لى.. والجوهرى كان بيسأل عن تمارين أودينيزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن ظهوره الأول مع المنتخب كان في بطولة أفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: أن هذه البطولة الأهم في تاريخ مشاركاتى والأفضل لى على مستوى الأداء.

وعن بدايته، أوضح الثعلب الصغير، "أن بدايتى في كرة القدم كانت صعبة وجعلتنى أفكر في البعد عن ممارسة كرة القدم، حيث بدأت كمهاجم في فريق الشباب بنادى الزمالك، وكنت لا أشارك في المباريات بسبب عدم اقتناع مدربى بى".

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وعن نقطة التحول، قال حازم إمام: نقطة التحول عندما لعبت مباراة الشمس مع شباب الزمالك وسجلت 4 أهداف ومباراة المنصورة وسجلت هدفين تحت أنظار محمود الجوهرى مدرب الزمالك في ذلك الوقت، والذى أبلغنى بعد المباراة الحضور في تمرين الفريق الأول قبل مباراة الاتحاد في الدورى ولعبت آخر ربع ساعة وبعدين كملت ولم أنزل مرة أخرى".