الونش يروي كواليس ضربة جزاء الترجي وحوار طارق حامد

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جدة - عمرو شويل روى محمود حمدي الونش كواليس حصول الترجي التونسي على ضربة جزاء في السوبر الإفريقي والتي تسبب فيها اللاعب الدولي الشاب.
وقال الونش في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن طارق حامد ومحمود علاء توجها لي وقت انشغال الحكم بالفار وقال وقتها طارق لي: "هي الكورة جت في ايديك يا ونش" ما دفعني للرد عليهما: "خلوا أبو جبل يركز" في تأكيد بأن الكرة جاءت في يده.
تابع الونش أن اسلام جابر نجم الزمالك لولا توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا لشاهده الجمهور بشكل أكبر خاصة وان المدرب الفرنسي كارتيرون يثق في قدراته وبدأت المرحلة في التقدم بشكل كبير.
تابع محمود حمدي الونش ان اسلام جابر من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة التي ستفيد الفريق ويمتلك مقومات تجعله لاعب دولي.
وقال الونش أن فوز الزمالك ببطولتين بفضل التخطيط الجيد للمدرب والروح العالية التي جمعت اللاعبين بالكامل وهو ما سيعود مستقبلاً على الفريق بشكل أفضل ونتائج إيجابية.
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