شكرا لقرائتكم أحمد حسن: لم أحدد حتى الآن إذا كنت سأخوض انتخابات اتحاد الكرة أم لا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم منتخب مصر والأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، إنه لم يحدد حتى الآن إذا كان سيخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة أم لا.

وقال أحمد حسن في مداخلة تليفونية مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم": "إنه لم يستقر حتى الآن على خوض الانتخابات أم لا، رغم تلقيه أكثر من اتصال لتمثيل الصعيد في الاتحاد المقبل".

وأضاف الصقر عن حازم إمام، أن حازم إمام كلاعب فوق التقييم وأنه من أفضل اللاعبين المصريين على مر التاريخ، وهو أحد الجيل الرائع الذى فاز ببطولة أفريقيا، مؤكدا أن هذا الجيل كان قادرا على تحقيق الكثير من الإنجازات لولا خماسية السعودية في كأس القارات".