شكرا لقرائتكم حازم إمام: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.. وأفكر في اعتزاله نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ويفكر في اعتزال العمل الإدارى نهائيا.

وأضاف حازم إمام فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: أنه لن يكرر تجربة اتحاد الكرة مرة أخرى أو على الأقل لن أخوض الانتخابات المقبل، لأن أكثر شيء يضايقنى أن الناس تخوض في عرضك وشرفك وتخونك دون مستند ودون حق.

وأوضح الثعلب: كنت مبسوط فى اتحاد الكرة حتى الخروج من كأس العالم وحققنا أشياء حلوه زى الوصول لنهائى أفريقيا والصعود للمونديال بعد غياب 28 سنة وكان نفسى نحقق فوز في أي مباراة، ولكن بعد ذلك الدنيا كانت وحشة جدا واتهامات جعلتنى أكره أن أعود مرة أخرى.

وعن تجربته الاحترافية، قال حازم: لست راضيا عن تجربته الاحترافى بشكل كامل، لأنها كانت من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، والإصابة حرمتنى من مواصلة التألق مع أودينيزى الإيطالى لأنها ابتعدت عن الملاعب 7 أشهر ورجعت فى نهاية الموسم الذى حقق فيه أودينيزى معجزة باحتلاله المركز الثالث.

وقال الثعلب: أما فى هولندا فكانت الأفضل حيث لعبت كثيرا وتألقت بشدة لدرجة أن جماهير دى جرافشاب كان تغنى له أغنية فى المدرجات، وأرسلت لى دعوة السنة الماضية لتكريمى رغم أننى لعبت موسم ونصف فقط، ووضعونى من أفضل 10 محترفين فى تاريخ النادى.

وعن رفع ياقة القميص، قال حازم: "كنت برفع ياقة القميص بسبب البرد فى إيطاليا ورجعت لقيتها ماشية جامد فى مصر".

وكشف لاعب الزمالك عن والدته: كنت بخاف من أمى بعد أى ماتش ألعبه وحش وأتجنبها، لكن والدى كان فى نفس المجال فلا يعلق، وكنت بحس بفرحته من صوته بعد أى مباراة ألعبها كويس أو هدف أسجله.

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وعن والده، قال حازم إمام: :إن والدى حمادة إمام لم يتدخل على الإطلاق لصالحى طوال تواجدى فى نادى الزمالك، وأنه لم يذهب مرة لمشاهدتى فى الناشئين أو الشباب، وكان بيسألنى عملت إيه فى البيت لو فيه ماتش مهم".

وأوضح الثعلب الصغير: أن اسم والده الكبير فى الزمالك كان يتسبب له فى إحراج، خاصة فى بدايتى عندما كنت غير موفق، فسمعت البعض يقول إننى لا استحق التواجد فى الزمالك وإنى قاعد علشان أبويه.

وأوضح الثعلب الصغير، "أن بدايتى فى كرة القدم كانت صعبة وجعلتنى أفكر فى البعد عن ممارسة كرة القدم، حيث بدأت كمهاجم فى فريق الشباب بنادى الزمالك، وكنت لا أشارك فى المباريات بسبب عدم اقتناع مدربى بى".

وعن نقطة التحول، قال حازم إمام: نقطة التحول عندما لعبت مباراة الشمس مع شباب الزمالك وسجلت 4 أهداف ومباراة المنصورة وسجلت هدفين تحت أنظار محمود الجوهرى مدرب الزمالك فى ذلك الوقت، والذى أبلغنى بعد المباراة الحضور فى تمرين الفريق الأول قبل مباراة الاتحاد فى الدورى ولعبت آخر ربع ساعة وبعدين كملت ولم أنزل مرة أخرى".

وعن ظهوره الأول مع المنتخب، قال لاعب الزمالك السابق، أن ظهوره الأول مع المنتخب كان فى بطولة أفريقيا 1996 التى أقيمت فى جنوب أفريقيا، قائلا: "إن هذه البطولة الأهم فى تاريخ مشاركاتى والأفضل لى على مستوى الأداء".