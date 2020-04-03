شكرا لقرائتكم حازم إمام: لست راضيا عن تجربة احترافى.. وهولندا الأفضل لى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه ليس راضيا عن تجربة احترافه في إيطاليا وهولندا بشكل كامل، حيث كام من الممكن أن تكون أفضل من ذلك.

وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: لست راضيا عن تجربته الاحترافى بشكل كامل، لأنها كانت من الممكن أن تكون أفضل من ذلك، والإصابة حرمتنى من مواصلة التألق مع أودينيزى الإيطالى لأنها ابتعدت عن الملاعب 7 أشهر ورجعت في نهاية الموسم الذى حقق فيه أودينيزى معجزة باحتلاله المركز الثالث.

وعن رحلة هولندا، قال الثعلب: أما في هولندا فكانت الأفضل حيث لعبت كثيرا وتألقت بشدة لدرجة أن جماهير دي جرافشاب كان تغنى له أغنية في المدرجات، وأرسلت لى دعوة السنة الماضية لتكريمى رغم أننى لعبت موسم ونصف فقط، ووضعونى من أفضل 10 محترفين في تاريخ النادى.

وعن رفع ياقة القميص، قال حازم: "كنت برفع ياقة القميص بسبب البرد في إيطاليا ورجعت لقيتها ماشية جامد في مصر".

وكشف لاعب الزمالك عن والدته: كنت بخاف من أمى بعد أي ماتش ألعبه وحش وأتجنبها، لكن والدى كان في نفس المجال فلا يعلق، وكنت بحس بفرحته من صوته بعد أي مباراة ألعبها كويس أو هدف أسجله.

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وعن والده، قال حازم إمام: :إن والدى حمادة إمام لم يتدخل على الإطلاق لصالحى طوال تواجدى في نادى الزمالك، وأنه لم يذهب مرة لمشاهدتى في الناشئين أو الشباب، وكان بيسألنى عملت إيه في البيت لو فيه ماتش مهم".

وأوضح الثعلب الصغير: أن اسم والده الكبير في الزمالك كان يتسبب له في إحراج، خاصة في بدايتى عندما كنت غير موفق، فسمعت البعض يقول إننى لا استحق التواجد في الزمالك وإنى قاعد علشان أبويه.