شكرا لقرائتكم كريم بامبو: مستمر مع الزمالك الموسم المقبل ولا صحة لرحيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم بامبو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه مستمر داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم المقبل.

وقال كريم بامبو، فى تصريحات تلفزيونية، إنه لا يشغل باله بالتقارير الإعلامية التي ترجح خروجه من الزمالك بنهاية الموسم، مؤكداً أنه يقدم كل ما لديه وأن المستشار مرتضى منصور لا يفرق بين لاعب أساسي أو احتياطي وهو ما خلق روح من المودة بين اللاعبين.

تابع كريم بامبو، أنه لا صحة لما يتردد عن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وأنه مستمر الموسم المقبل.

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وأكد كريم بامبو، أنه يشعر بالراحة في الزمالك أكثر من الأهلي والإسماعيلي الذين لعبا لهم وأنه يأمل في الاستمرار داخل القلعة البيضاء أطول فتر ممكنة خاصة وأنني أطمح في المشاركة بشكل أكبر.

وأضاف بامبو، أن الحياة متوقفة في الغردقة بسبب فيروس كورونا خاصة أن المدينة تعيش على السياحة وهناك حالة من العزلة بسبب الوضع الصحي حالياً.