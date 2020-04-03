شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: "إبراهيم سعيد أحرف من محمد صلاح 100 مرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك الأسبق أحرف لاعب في الكرة المصرية. وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية: "إبراهيم سعيد أحرف لاعب في تاريخ مصر، وقد محمد صلاح 100 مرة". ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة بقميص ليفربول، واستطاع أن يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين.

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