شكرا لقرائتكم حازم إمام: فكرت في اعتزال الكرة في بداياتى.. والجوهرى صعدنا من فريق الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن بدايته في كرة القدم كانت صعبة وجعلته يفكر في البعد عن ممارسة كرة القدم.

وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "بدأت كمهاجم في فريق الشباب بنادى الزمالك، وكنت لا أشارك في المباريات بسبب عدم اقتناع مدربى بى".

وعن نقطة التحول، قال حازم إمام: نقطة التحول عندما لعبت مباراة الشمس مع شباب الزمالك وسجلت 4 أهداف ومباراة المنصورة وسجلت هدفين تحت أنظار محمود الجوهرى مدرب الزمالك في ذلك الوقت، والذى أبلغنى بعد المباراة الحضور في تمرين الفريق الأول قبل مباراة الاتحاد في الدورى ولعبت آخر ربع ساعة وبعدين كملت ولم أنزل مرة أخرى".

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