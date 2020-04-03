شكرا لقرائتكم حازم إمام: والدى لم يتدخل على الإطلاق لصالحى طوال تواجدى في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن والده حمادة إمام لم يتدخل على الإطلاق لصالحى طوال تواجدى في نادى الزمالك.

وأضاف حازم إمام في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: أن والده لم يذهب مرة لمشاهدة في الناشئين أو الشباب، وكان بيسألنى عملت إيه في البيت لو فيه ماتش مهم.

وأوضح الثعلب الصغير: أن اسم والده الكبير في الزمالك كان يتسبب له في إحراج، خاصة في بدايتى عندما كنت غير موفق، فسمعت البعض يقول إننى لا استحق التواجد في الزمالك وإنى قاعد علشان أبويه.

وعن نقطة التحول، قال حازم إمام: نقطة التحول عندما لعبت مباراة الشمس مع شباب الزمالك وسجلت 4 أهداف ومباراة المنصورة وسجلت هدفين تحت أنظار محمود الجوهرى مدرب الزمالك في ذلك الوقت، والذى أبلغنى بعد المباراة الحضور في تمرين الفريق الأول قبل مباراة الاتحاد في الدورى ولعبت آخر ربع ساعة وبعدين كملت ولم أنزل مرة أخرى".

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وعن ظهوره الأول مع المنتخب، قال لاعب الزمالك السابق، أن ظهوره الأول مع المنتخب كان في بطولة أفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، قائلا: "إن هذه البطولة الأهم في تاريخ مشاركاتى والأفضل لى على مستوى الأداء".