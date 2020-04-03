شكرا لقرائتكم ياناكون: وجود الخطيب على رأس بعثات الاهلي مهم للغاية وهذه هي الاسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلى عن دور محمود الخطيب رئيس النادى مع لاعبى الفريق الأحمر خلال التواجد فى التدريبات أو البعثات الخارجية لخوض المباريات الأفريقية.

وقال مدرب حراس الأهلى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى:"رئيس الأهلي جزء من تاريخ النادى وتواجده هام مع الفريق لكونه فى الأساس لاعب كرة قدم عاش كل اللحظات الصعبة لذا فدور هام بالنسبة لنا فى اللحظات الصعبة مثل رحلة السودان ومباراة صن داونز في جنوب إفريقيا، والخطيب جزء من تاريخ الأهلي " .

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وأشار مدرب حراس الاهلى إلى المشكلة التي نجح محمد الشناوي حارس الأحمر في التخلص منها، منذ توليه المسؤولية الفنية في جهاز السويسري رينيه فايلر قائلا:"الشناوي كان لديه مشاكل في اللعب بقدمه، ولكن هذا تحسن، وهو يطور من أدائه والفرق الكبيرة عليها ضغوطات وتلعب على كل البطولات،و حظنا الجيد أن نلعب على كل الألقاب ونريد أن نفوز أن بكل البطولات، وفخر لنا التواجد فى الأهلي".

فيما علق ميشيل عن فرص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قائلا "لدينا حظوظ متساوية مع كل الفريق في بطولة إفريقيا فالمتأهلين أفضل 4 فرق في قارة إفريقيا و لدينا أمل أن نحقق اللقب ولكي نصل للنهائي يجب أن نحقق الفوز على الوداد ونبذل قصارى جهدنا للفوز بالبطولة ونعتاد على المكسب، والموضوع لن يكون سهلا، لأن الوداد يريد الفوز".

ويلاقى الأهلي نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال شهر مايو المقبل حيث ينتظر الفريق الأحمر قرار الاتحاد الإفريقى حول المواعيد النهائى لمباراتى نصف النهائى فى ظل تعليق كافة الأنشطة حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا.