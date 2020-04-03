الهلال يتحفظ على مفاوضات فالكاو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لم يصدر عن الهلال السعودي أي تعليق رسمي على الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية حول اهتمام النادي بجلب المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو (34 عاماً) قادماً من غلطة سراي التركي.

وذكرت مصادر إعلامية أن اللاعب الذي سبق وكان ضمن عدة أندية شهيرة من بينها اتلتيكو مدريد وموناكو ومان سيتي وتشلسي قد أعطى موافقته على العرض الهلالي.

ويضم الهلال الحاصل على دوري أبطال آسيا 2019 في صفوفه المهاجم الفرنسي غوميز والسوري عمر خريبين، ولم يعلن رسمياً عن مستقبل الثنائي وإن كان قد شرع بتفعيل بند التمديد لموسم واحد مع غوميز.

من جانبه أعلن النصر الغريم الأزلي للهلال أن مدافعه الدولي عبد الله مادو خضع لجراحة ناجحة لتنظيف الركبة أمس الخميس في أحد مستشفيات العاصمة الرياض. وبين النادي أن مادو (22 عاماً) سينفذ برنامجاً تأهيلياً لعدة أسابيع قبل أن يكون جاهزاً للعودة إلى المباريات.

واستغل النصر فترة تعطيل النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا لإجراء العملية لمدافعه الذي غاب عن كتيبة البرتغالي روي فيتوريا منذ الجولة الدورية 15 بسبب إصابته بخشونة في الركبة.

على خط آخر أكد فؤاد أنور قائد المنتخب السعودي السابق أن التدريبات التي يقوم بها اللاعبون في منازلهم لا تغني عن التدريبات التي كانوا يقومون بها في الأندية قبل إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، بيد أن الدولي السعودي المعتزل أكد أن هذه التدريبات تبقى في إطار الأهمية كون اللاعبون يحافظون من خلالها على جزء من اللياقة وعلى الوزن وأيضاً الانتظام في مواعيد النوم.

وبين فؤاد أن لاعب كرة القدم يحتاج إلى تدريبات أخرى تعتمد على المساحات والمنافسة والقوة .

وشجع النجم السعودي على اقتناء اللاعبين المحترفين صالات تدريب خاصة في منازلهم لإجراء التدريبات ليس في وقت تعليق النشاط الرياضي فقد بل في جميع الأوقات .