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مكلارين يترأس وحدة النزاهة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُين أستاذ القانون الكندي ريتشارد مكلارين، الذي كتب تقريراً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضح فيه عملية تناول المنشطات برعاية الدولة في روسيا، رئيساً لوحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لكرة السلة .

وقال مكلارين: أنا سعيد بالعمل مع الاتحاد الدولي لسلة واهنئه لالتزامه تجاه التأكد من نزاهة . أنا واثق من أن هذا التعاون سيساعد الاتحاد الدولي ضد كل التحديات الأخلاقية .

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