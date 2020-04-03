مكلارين يترأس وحدة النزاهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُين أستاذ القانون الكندي ريتشارد مكلارين، الذي كتب تقريراً للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فضح فيه عملية تناول المنشطات برعاية الدولة في روسيا، رئيساً لوحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لكرة السلة .

وقال مكلارين: أنا سعيد بالعمل مع الاتحاد الدولي لسلة واهنئه لالتزامه تجاه التأكد من نزاهة الرياضة. أنا واثق من أن هذا التعاون سيساعد الاتحاد الدولي ضد كل التحديات الأخلاقية .